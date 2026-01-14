Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hugo & Egon

Picknick mit Hindernissen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon sind mit Sandra, Mike und Paul zu einem Picknick verabredet. Sie folgen den Schnitzelzeichen, die Paul auslegt. Dabei wundern sich die zwei über den vielen Abfall, den sie unentwegt aufsammeln müssen. Paul hat keine Kieselsteine ausgelegt, sondern Coladosen.

Studio 100 Kids
