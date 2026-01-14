Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Supermarkt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Im Supermarkt

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Oma Hinrichsen ist beim Motorradfahren gestürzt. Nun kann sie sich kaum bewegen. Deshalb haben Hugo und Egon versprochen, für sie einzukaufen. Sie machen sie sich auf den Weg in den Supermarkt. Sorgfältig achten sie bei ihrem Einkauf auf Verpackung und Umweltfreundlichkeit der Produkte.

