Die Pizza-Connection

Studio 100 Kids Staffel 1 Folge 15 vom 14.01.2026
5 Min. Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon besuchen Paola, die Pizzeriabesitzerin. Zu ihrem Schrecken sehen sie, dass vor der Tür ihres Lokals ein Haufen Müll liegt. Von Paola und Sigi, der grauen Restmülltonne, erfahren sie, dass Carlos und seine Leute ein Müllauto gestohlen haben. Sie laden den Abfall vor den verschiedenen Lokalen ab.

