Hugo & Egon

Der Fund

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Der Fund

Folge 2: Der Fund

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon finden einen Koffer auf der Straße. Sie wollen ihn schon zum Fundbüro bringen, da treffen sie Watson. Er schlägt ihnen vor, zu seinem Freund Anton zum Flughafen zu fahren. Er kann für sie den Koffer durchleuchten. So würden sie den Besitzer am schnellsten finden, ohne ihn zu öffnen.

