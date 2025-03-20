Ice Pilots
Folge 1: Kaltstart
44 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Die Buffalo-Crew kämpft mit Eis, Schnee und den Nerven - ein Rekord-Winter hat das Land erfasst. Die DC-4 muss am Boden bleiben, doch auch mit dem kleineren Ersatzflugzeug gibt es Probleme: Ein Fahrwerk bricht auf der Landebahn in sich zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH