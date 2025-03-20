Ice Pilots
Folge 3: Rockstars und Enten
43 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Joe will mit einem antiken Schneemobil an einem Rennen teilnehmen, das von einem Flugzeugmotor angetrieben wird und keine Bremsen hat. Die Wasserbomber-Crew kommt derweil in der Türkei ins Schwitzen, denn sie versuchen das Versprechen einzuhalten, das Mikey Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson gegeben hat.
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
