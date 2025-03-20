Ice Pilots
Folge 4: Alte Bekannte
43 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Der kälteste Winter seit 22 Jahren hat Nord-Kanada im Griff. Doch nicht nur die damit verbundenen Probleme gehen an die Substanz der Crew. Als Joes letzte DC-3 den Geist aufgibt, soll seine ehemaliger Pilot Devan Brooks eine andere Maschine aus Quebec holen - die war jedoch seit sieben Jahren nicht in der Luft.
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH