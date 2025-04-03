Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ice Pilots

Treffer, Tricks und Tränen

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 11vom 03.04.2025
Folge 11: Treffer, Tricks und Tränen

43 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Die Electra ist rund um die Uhr im Einsatz und Buffalo will eine weitere Maschine aus Großbritannien in den Hangar holen. Joe und Mikey holen ihr neues Baby heim und beenden damit eine Ära der britischen Luftfahrt. Devan bereitet sich mit der DC-4 auf die neue Feuersaison vor. Und James' Sohn vertritt die Crew beim Seifenkistenrennen.

