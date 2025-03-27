Ice Pilots
Folge 9: Mikey unter Strom
43 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Die Electra ist derzeit das wichtigste Flugzeug für Buffalo Airways. Deshalb liegen die Nerven blank, als es beim Beladen zu einem Unfall kommt und der Rumpf beschädigt wird. Kurzerhand reist Joe nach England, um eine Ersatzmaschine zu beschaffen. Mikey muss derweil den Laden in Kanada schmeißen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH