Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 27.03.2025
Folge 6: Ausflug nach London

43 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Joe ist nicht glücklich, dass seine Wasserbomber noch immer in Wales sind. Cory und Rod fliegen kurzerhand nach Großbritannien, um dringende Reparaturen durchzuführen - ein Ausflug nach London und ein Besuch bei Bruce Dickinson inklusive. David will Devan in der C-46 zeigen, wie viel er gelernt hat, doch der baut Mist und lernt Devans Zorn kennen.

Kabel Eins Doku
