Von Profis und AmateurenJetzt kostenlos streamen
Ice Pilots
Folge 2: Von Profis und Amateuren
43 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Die Crew hat sich noch nicht von dem letzten Unfall erholt. Darum ruft Mikey zu einem Eishockey-Match gegen ein Team von NHL-All Stars auf. Nachwuchspilot David ist mit der DC-3 nördlicher unterwegs als jemals zuvor, als es ein mysteriöses Problem mit dem Fahrwerk gibt. Wie soll er auf der arktischen Piste sicher landen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH