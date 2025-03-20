Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 20.03.2025
Die Crew hat sich noch nicht von dem letzten Unfall erholt. Darum ruft Mikey zu einem Eishockey-Match gegen ein Team von NHL-All Stars auf. Nachwuchspilot David ist mit der DC-3 nördlicher unterwegs als jemals zuvor, als es ein mysteriöses Problem mit dem Fahrwerk gibt. Wie soll er auf der arktischen Piste sicher landen?

