Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 8vom 27.03.2025
Folge 8: Joe taut auf

44 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

An seinem 69. Geburtstag will die Crew Joe einen Lebenstraum erfüllen: Er soll sich zum ersten Mal ans Steuer eines Helikopters wagen. Vor der großen Überraschung gibt es jedoch Riesenärger, denn ein Flugzeug ist eingefroren und ein anderes fängt während eines Fluges Feuer.

