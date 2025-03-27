Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Pilots

Grünschnäbel an Bord

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 10vom 27.03.2025
Grünschnäbel an Bord

Grünschnäbel an BordJetzt kostenlos streamen

Ice Pilots

Folge 10: Grünschnäbel an Bord

44 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Buffalo Airways braucht eine zweite Electra-Crew. Der junge Co-Pilot Graeme Ferguson soll dazugehören, doch mit der großen, schnellen Maschine ist der Neuling überfordert. Chris Stapels will indes Co-Pilot für die C-46 werden, doch beim Testflug bekommt er es mit einem der abgebrühtesten Flugkapitäne der Crew zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Ice Pilots

Ice Pilots

Alle 2 Staffeln und Folgen