Staffel 4Folge 92vom 17.08.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 92: Hexenjagd
44 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Ist Sebastian Reiter ein kaltblütiger Mörder? Der 22-Jährige wird beschuldigt, die Dorfschönheit Valerie Grün getötet zu haben. Doch als er aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird, verschwört sich sein Heimatdorf gegen ihn. Von nun an bestimmen Drohungen, Prügel und Hetze das Leben von Familie Reiter. Da die brutale Hexenjagd kein Ende nimmt, wendet sich Sebastian verzweifelt an seine Anwältin Benita Brückner. Kann sie dem Horror ein Ende setzen?
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH