In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Lutz - Warteliste 002
43 Min.Ab 12
Der alleinerziehende Vater Lutz (41) ist überglücklich, als sein schwerkranker Sohn Lukas (14) endlich ein neues Herz bekommen soll. Doch einen Tag vor der Transplantation wird kurzfristig ein anderer Patient vorgezogen. Lutz sieht keinen anderen Ausweg mehr, als den Chefarzt zur OP zu zwingen. Er ist sogar bereit, sein eigenes Leben für das Herz seines Sohnes aufs Spiel zu setzen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
