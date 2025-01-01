Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18
Folge 18: Iris - Hinter der Mauer

43 Min.Ab 12

Weil Iris (30) ihren Freund Manuel (33) heiraten möchte, erfährt sie, dass sie adoptiert wurde. Sie macht sich auf den Weg nach Berlin um nach ihrer leiblichen Mutter zu suchen und findet heraus, dass sie Opfer einer Zwangsadoption war. Obwohl sie überfallen und bedroht wird, setzt Iris ihre Suche fort und macht dabei eine erschreckende Entdeckung ...

