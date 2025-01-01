Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 13
Folge 13: Kathleen - Durch dick und dünn

42 Min. Ab 12

Informatikerin Kathleen (32) hat sämtliche Tricks versucht um abzunehmen, doch nichts hat gewirkt - bis sie von den Diätwunderpillen von Mathilda hört. Doch als sich die beiden zufällig treffen, rät ihr die Unternehmerin eindringlich von den Pillen ab. Am nächsten Tag ist Mathilda tot. Kathleen glaubt nicht an einen Selbstmord und deckt einen unglaublichen Skandal auf.

