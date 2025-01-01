Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Henning - Außer Atem

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8
Henning - Außer Atem

Henning - Außer AtemJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 8: Henning - Außer Atem

42 Min.Ab 12

Polizist Henning (39) will endlich seine große Liebe Saskia heiraten. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Informanten Frank gemacht, der Hinweise auf einen großen Drogendeal hat. Weil Henning an seinem Hochzeitstag von der Arbeit nichts wissen will, fesselt ihn Frank kurzerhand mit Handschellen an sich. Die Braut aber wartet verzweifelt auf ihren Bräutigam und denkt, dass er kalte Füße bekommen hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen