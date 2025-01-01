Jonas - Liebesbotschaft mit FolgenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 11: Jonas - Liebesbotschaft mit Folgen
42 Min.Ab 12
Vertriebsleiter Jonas (34) spielt den Liebesboten für eine Unbekannte. Was er nicht weiß: Er überbringt keinen Liebesbrief, sondern Schweigegeld. Empfänger Armin brennen deshalb die Sicherungen durch und plötzlich kämpfen drei Familien gegeneinander ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH