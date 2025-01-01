In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Vincent - Der einzige Zeuge
42 Min.Ab 12
Vincent (45) beobachtet durch Zufall einen Mord: Eine Geldübergabe in einem Park geht schief und ein Mann wird erschossen. Das Mordopfer wollte gegen einen gesuchten Kriminellen aussagen und jetzt schwebt auch der einzige Zeuge Vincent in Lebensgefahr. Er wird unter Polizeischutz gestellt, doch unter den Beamten gibt es einen Maulwurf. Und der hat es auch auf die Frau von Vincent abgesehen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH