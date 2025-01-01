Carlotta - Ein unheimliches DateJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 2: Carlotta - Ein unheimliches Date
42 Min.Ab 12
Als Dauersingle Carlotta (33) Graf Maximilian von Sternburg (41) trifft, ist es Liebe auf den ersten Blick. Der Adlige lädt sie zu einem romantischen Wochenende auf sein Schloss ein. Dort angekommen, geschehen mysteriöse Dinge: Es wird eine Leiche am Seeufer gefunden und alle Indizien führen zu dem smarten Grafen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH