In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Julia - Mein krimineller Chef

SAT.1 GOLD
Staffel 2
Folge 9
Julia - Mein krimineller Chef

Julia - Mein krimineller ChefJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 9: Julia - Mein krimineller Chef

42 Min.
Ab 12

Ohne zu fragen ins Büro vom Chef? Keine gute Idee! Das weiß auch Projektassistentin Julia (28). Während sie einen Ordner sucht, wird sie Zeugin, wie ihr Chef Matthias einen seiner Geschäftspartner zusammenschlägt und zu einer Unterschrift zwingt. Als dieser dann am nächsten Tag durch mysteriöse Umstände ums Leben kommt, beschließt Julia auf eigene Faust zu ermitteln - ohne zu wissen, dass sie sich damit in Lebensgefahr begibt!

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

