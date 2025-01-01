Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Babette - David gegen Goliath

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 21
Babette - David gegen Goliath

Babette - David gegen GoliathJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 21: Babette - David gegen Goliath

44 Min.Ab 12

Kurierfahrerin Babette (51) gerät unverschuldet in einen Autounfall. Der Unfallfahrer hat ihr die Vorfahrt genommen und flüchtet. Gemeinsam mit ihrem Retter, dem Taxifahrer Dietmar, findet sie heraus, das der Fahrer aufgrund diplomatischer Immunität für seine Tat nicht belangt werden kann. Babettes Auto ist Schrott. Sie sitzt auf den Kosten und will außerdem Gerechtigkeit!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen