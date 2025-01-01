In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 23: Lotta - Vertrauen auf Probe
42 Min.Ab 12
Lotta (29) wurde von ihrem Ex-Freund übel betrogen und ist schwer enttäuscht von der Liebe. Jetzt will sie eigentlich für immer allein bleiben - da steht plötzlich ihr Traummann vor ihr: Ben. Doch der smarte Mann ist nicht der, für den er sich ausgibt, und gefährtet mit seiner Liebe zu Lotta ihr Leben.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH