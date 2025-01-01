In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 27: Jennifer - Verbotene Liebe
45 Min.Ab 12
Lilly (17) und Ben (19) sind total ineinander verliebt. Doch Mama Jennifer ist strikt gegen diese Liebe. Als es zum Bruch zwischen Mutter und Tochter kommt, schließen sich Lilly und Ben ein paar Streetkids an und wollen sich auf der Straße durchschlagen. Noch ahnen sie nichts vom dunklen Geheimnis ihrer Eltern ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH