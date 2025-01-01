In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 31: Teresa - Verlorene Liebe
44 Min.Ab 12
Teresa (29) ist frisch verliebt in Rick, doch bei einem romantischen Picknick verschwindet er spurlos. Die Polizei findet sein ausgebranntes Auto am Waldrand und viele Indizien sprechen dafür, dass Teresa ihn umgebracht hat, um ihre Schulden zu begleichen. Wird Teresa Rick je wiedersehen und kann sie ihre Unschuld beweisen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH