In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 32: Natascha - Ferngesteuert
42 Min.Ab 12
Floristin Natascha (44) hat ihrer Tochter Ferien auf einem Reiterhof geschenkt. Doch der Teenager scheint dort nicht sicher: Denn Natascha bekommt ein Paket mit Fotos ihrer Tochter und wird bedroht: Sie soll einen Bekannten in eine Falle locken, sonst stirbt ihre Tochter. Als Natascha die Polizei einschalten will, wird sie plötzlich überfallen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH