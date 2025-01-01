In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 33: Daria - Ein alter Fluch
42 Min.Ab 12
Daria (33) kauft sich in einem Trödelladen ein altägyptisches Amulett. Seitdem es in ihrem Besitz ist, scheint Daria vom Pech verfolgt zu sein. Als sie das Amulett dem Trödler zurückgeben will, findet sie seine Leiche im Laden. Auch der Vorbesitzer ist tot. Ist das Amulett verflucht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH