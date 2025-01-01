Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 35
Folge 35: Martina - Das Unglück beginnt zu zweit

45 Min.Ab 12

Automobilverkäuferin Martina (29) will bald ihren Freund Ingo heiraten. Doch dann behauptet Ingos bester Freund, dass Martina ihn verführt habe. Kurz darauf bezichtigt ein Gemüsehändler Martina, dass sie ihn bestohlen hat. Martina muss ihre Unschuld beweisen und recherchiert auf eigene Faust. Bei ihrer Recherche stößt sie auf ein dunkles Geheminis ...

SAT.1 GOLD
