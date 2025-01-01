In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 38: Jannik - Gefahr aus Afrika
45 Min.Ab 12
Jannik (33) verliebt sich Hals über Kopf in die Afrikanerin Amna. Der Arzt fliegt trotz Ebolawarnung nach Afrika und heiratet sie. Zurück in Deutschland hat das Pärchen mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen. Doch es bleibt nicht bei Schmierereien. Bald geht es um Leben und Tod ...
