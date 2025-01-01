Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Edwina - Im Zweifel für den Angeklagten

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 40
Edwina - Im Zweifel für den Angeklagten

Edwina - Im Zweifel für den AngeklagtenJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 40: Edwina - Im Zweifel für den Angeklagten

43 Min.Ab 12

Richterin Edwina (41) eckt mit ihren harten, aber fairen Urteilen für straffällig gewordene Jugendliche oft an. Die alleinerziehende Mutter einer Tochter wird kurz vor der Gerichtsverhandlung vom Familienclan eines Angeklagten bedroht: Wenn sie ihn wegen Totschlags verurteilt, wird sie sterben. Edwina spricht das Urteil - schuldig ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen