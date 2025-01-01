Edwina - Im Zweifel für den AngeklagtenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 40: Edwina - Im Zweifel für den Angeklagten
43 Min.Ab 12
Richterin Edwina (41) eckt mit ihren harten, aber fairen Urteilen für straffällig gewordene Jugendliche oft an. Die alleinerziehende Mutter einer Tochter wird kurz vor der Gerichtsverhandlung vom Familienclan eines Angeklagten bedroht: Wenn sie ihn wegen Totschlags verurteilt, wird sie sterben. Edwina spricht das Urteil - schuldig ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
