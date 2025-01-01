Annabell - Im Netz der IntrigenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 42: Annabell - Im Netz der Intrigen
45 Min.Ab 12
Floristin Annabell (28) lernt einen Mann kennen. Beim ersten Date mischt er K.o.-Tropfen in ihren Wein und entwendet ihren Wohnungsschlüssel. Doch komischerweise scheint nichts aus der Wohnung gestohlen zu werden. Nur nach Farbe riecht es immer wieder ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH