Natalie - Alptraum Wohnungssuche
Folge 43: Natalie - Alptraum Wohnungssuche
45 Min.Ab 12
Fitnesstrainerin Natalie (29) bezieht nach der Trennung von ihrem Freund eine Wohnung, die ihr Kollege Tom vermittelt. Nach ihrem Umzug geschehen seltsame Dinge: Ein fremder Mann verfolgt sie und fragt sie nach einem Autogramm. Natalie beginnt zu recherchieren und stößt auf eine Website, die Videos von ihr in den intimsten Situationen zeigt ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH