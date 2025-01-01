Nicole - Der Schein heiligt die MittelJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 44: Nicole - Der Schein heiligt die Mittel
44 Min.Ab 12
Nicole (31) steht mit ihrem kleinen Buchladen vor dem Aus. Einer ihrer besten Kunden, der Tunesier Karim, macht ihr ein unmoralisches Angebot: Nicole geht mit ihm eine Scheinehe ein, er gibt ihr das fehlende Geld und darf in Deutschland bleiben. Wird Nicole auf das Angebot eingehen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
