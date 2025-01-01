In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 49: Jana - Im Rampenlicht
45 Min.Ab 12
Unerwartet bekommt Krankenschwester Jana (22) die Chance ihres Lebens: Sie soll das neue Gesicht eines namhaften Modelabels sein. Plötzlich ist Jana ein Star und ihr normales Leben vorbei: Sie wird auf der Straße erkannt und andere Models neiden ihr den Erfolg. Doch nicht nur das: Jana bekommt anonyme Anrufe und ein Drohvideo.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH