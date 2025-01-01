Robert - Für das Leben meiner FrauJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 50: Robert - Für das Leben meiner Frau
44 Min.Ab 12
Radiomoderator Robert (38) bekommt eine neue Late-Night-Talkshow. Plötzlich ruft ein Unbekannter in der Sendung an: Er hat Roberts Frau Alissa (34) in seiner Gewalt. Um sie zu befreien, müssen Robert und seine Hörer Rätsel lösen. Kann Robert die Aufgaben lösen und so Alissa retten?
