In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 52: Sarah - Intrige einer Paartherapeutin
45 Min.Ab 12
Sarah (41) und Jonas (42) Mai haben gerade eine Flaute in ihrer Ehe. Sarahs beste Freundin Bea (44) scheint die Lösung zu haben: Paartherapie! Nach anfänglicher Skepsis lässt sich Jonas überreden. Doch die Therapeutin hat ganz andere Pläne, als die Beziehung von Sarah und Jonas zu retten ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
