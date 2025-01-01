In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 56: Marianne - Schwanger mit 60
45 Min.Ab 12
Floristin Marinne (60) wird völlig unerwartet noch einmal schwanger. Allen Bedenken zum Trotz will sie das Kind bekommen und es mit ihrem jüngeren Lebensgefährten Frank (40) aufziehen. Doch dann wird auf die Schwangere ein heimtückischer Mordanschlag verübt und die Polizei vermutet den Täter in ihrem direkten Umfeld ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH