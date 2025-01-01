In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 57: Tamara - Der Schein trügt
44 Min.Ab 12
Tamara (32) erhält eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Gleichzeitig ermittelt Kommissar Lars (38) in einer Serie von Restaurantüberfällen. Ihre Wege kreuzen sich, als Tamaras Wagen als Tatfahrzeug identifiziert wird. Sie fühlen sich zueinander hingezogen, doch damit beginnt für beide ein doppeltes Spiel.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH