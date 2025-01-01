Corinna - Raus aus Deinem HausJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 59: Corinna - Raus aus Deinem Haus
42 Min.Ab 12
Corinna (35) ist eine erfolgreiche Autorin und lebt glücklich in München. Als ihr Vater plötzlich verstirbt, bittet ihre Mutter sie um Unterstützung bei den Erbschaftsangelegenheiten. Corinna zieht kurzfristig wieder in ihr Heimatdorf. Doch plötzlich geschehen unheimliche Dinge, und das Leben von Corinna und ihrer Mutter gerät in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH