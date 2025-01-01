Annkathrin - Das Geheimnis der UhrJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 63: Annkathrin - Das Geheimnis der Uhr
44 Min.Ab 12
Ankathrin (33), eine Gärtnerin, findet im Stadtpark eine Uhr. Auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer stellt sich schnell heraus, dass die Uhr ein Geheimnis birgt, das die Finderin in höchste Gefahr bringt ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
