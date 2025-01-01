In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 65: Leah - Plötzlich Mama
45 Min.Ab 12
Restaurantleiterin Leah (33) muss sich nach dem schweren Autounfall ihrer Schwester Johanna um ihr Patenkind Emma (16) kümmern. Die neue Rolle als Mutter und der stressige Job sind nicht leicht unter einen Hut zu bringen. Denn ihre Nichte schwänzt die Schule, schottet sich emotional von ihr ab und verschwindet plötzlich. Schafft es Leah, Emma wiederzufinden?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH