In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Bea - Verbotene Verführung
45 Min.Ab 12
Bea (17) hat zur ihrem Vater Andi ein gutes Verhältnis, mit ihrer Mutter Greta gibt es hingegen häufig Streit. Trost findet sie dann bei ihrer Freundin Jenny. Doch dann bemerkt Bea, dass Jenny ihr etwas verheimlicht. Als sie ihr heimlich folgt, macht sie eine folgenschwere Entdeckung ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
