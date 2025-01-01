In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 4: Melinda - Sushi Speziale
44 Min.Ab 12
Um ihre Pension vor dem Ruin zu retten, will Köchin Melinda (31) Sushi - Kochkurse geben. Doch beim ersten Kurs wird ihr übel und sie bricht zusammen. Im Krankenhaus stellt man fest, dass sie einem Giftanschlag zum Opfer gefallen ist. Wie Melinda bald herausfindet, hätte jeder der Kursteilnehmer ein Motiv ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH