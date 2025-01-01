In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Katja - Die falsche Braut
45 Min.Ab 12
Wedding-Plannerin Katja (33) soll für eine Kundin ihre Hochzeitsfeier planen. Doch als Katja den Bräutigam trifft, gerät sie in einen Gewissenskonflikt: Der Bräutigam ist ihre Jugendliebe Hannes. Professionell nimmt sie den Auftrag an, doch ihre Gefühle für Hannes werden immer stärker ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH