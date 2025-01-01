Marion - Notfall in den BergenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 13: Marion - Notfall in den Bergen
45 Min.Ab 12
Marion (33) fährt mit ihrem Freund Rik und zwei befreundeten Pärchen ein Wochenende in die Berge. Ein Unfall auf einer Wanderung sorgt dafür, dass die Gruppe sich trennt. Ein Teil sucht Schutz in einer Hütte, die anderen wollen Hilfe holen - doch sie kommen nicht zurück. Was niemand ahnt: Sie sind alle Teil eines perfiden Plans ...
