In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 18: Till - Entscheidung aus Liebe
42 Min.Ab 12
Als Till (33) und Christian (35) ihre Lebenspartnerschaft beschließen wollen, scheint sich auf einmal die gesamte Kleinstadt gegen sie zu wenden. Das Paar wird Opfer von gefährlichen Anschlägen und Psychoterror. Kann die Liebe der beiden Männer gegen die Vorurteile siegen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH