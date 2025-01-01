In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 11: Brigitte - Camping á la Carte
44 Min.Ab 12
Brigitte (39) verbringt wie jedes Jahr den Sommerurlaub mit ihrem Mann Rolf und ihrer Tochter Charlene auf dem Campingplatz. Doch dann der Schock: In ihren Wohnwagen wird eingebrochen! Verdächtige gibt es viele - unter anderem Charlenes neuer Freund Tobi ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH