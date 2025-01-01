Stella - Traummann und FalschparkerJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 8: Stella - Traummann und Falschparker
45 Min.Ab 12
Politesse Stella (29) steht kurz vor einer Beförderung. Doch ausgerechnet jetzt werden schwere Vorwürfe gegen sie erhoben: Sie soll das Auto eines notorischen Falschparkers zerkratzt haben. Als wäre das noch nicht genug, wird bei ihr zu Hause auch noch eingebrochen und die Dienstkamera aus ihrem Auto geklaut. Stella ist sich sicher, den Täter zu kennen ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH