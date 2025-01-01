Cyntia - Ärztin aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 3: Cyntia - Ärztin aus Leidenschaft
45 Min.Ab 12
Cyntia (35) hat genug vom hektischen Alltag einer Großstadt - Krankenhausärztin. Daher beschließt sie, aufs Land zu ziehen und dort eine Praxis zu übernehmen. Doch schon bald merkt sie, dass sie nicht bei allen Dorfbewohnern willkommen ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH